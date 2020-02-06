PayPal пока не видит перспектив в Украине, - Дубилет

6 февраля, 2020, 20:50

Международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дублет заявил в интервью "Громадському".

"Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина - неинтересный для них рынок", - сказал он.

По мнению Дубилета, сейчас нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения украинского регулирования и законодательства.

"Судя по всему, он (PayPal, - ред.) просто не видит достаточного для себя потенциала", - заметил Дубилет.

Министр добавил, что Украине нужно расти экономически, чтобы стать "привлекательной" для PayPal.