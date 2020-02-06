Офис генпрокурора сообщил о подозрении в пытках пленных оккупанту "ДНР"
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого МГБ "ДНР", жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях.
Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.
Таким образом, указанное лицо грубо нарушило Женевские Конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949.
Международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленных, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.
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