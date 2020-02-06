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Espreso.tvОбществоОфис генпрокурора сообщил о подозрении в пытках пленных оккупанту "ДНР"

Офис генпрокурора сообщил о подозрении в пытках пленных оккупанту "ДНР"

Прокуроры Офиса генерального прокурора сообщили гражданину Украины о подозрении по фактам участия в незаконном вооруженном формировании "ДНР" и жестоком обращении с гражданским населением и военнопленными

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, указанный гражданин, участвуя в деятельности так называемого МГБ "ДНР", жестоко обращался с гражданскими гражданами Украины: наносил им побои, угрожал убийством, имитировал расстрелы, удерживал их в нечеловеческих условиях.

Кроме того, следствие утверждает, что он пытал пленных военнослужащих Национальной гвардии Украины и угрожал убийством, приставляя пистолет к виску пострадавших.

Таким образом, указанное лицо грубо нарушило Женевские Конвенции о защите гражданского населения во время войны и об обращении с военнопленными от 12.08.1949.

Международные нормы предусматривают гуманное отношение к гражданским лицам и военнопленных, обеспечение защиты и запрет применения физического насилия.

 

 
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