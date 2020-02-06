Нет ни одного органа, который бы контролировал происхождение денег, - Княжицкий о минусах закона о земле

6 февраля, 2020, 22:27

Народный депутат от "ЕС" Николай Княжицкий прокомментировал законопроект о рынке земли

Об этом он рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV.

"В чем проблема этого закона? Ни одого государственного органа, который бы контролировал происхождение денег. Никто не проконтролирует в этом законе это, поэтому это возложено на нотариусов. Какой нотариус проконтролирует

конечного бенефициара?" - сказал Княжицкий.

Он отметил, что должно быть понимание, что это не деньги из страны-агрессора, не деньги какой-то наркомафии или каких-то бандитов, такого механизма в законе не существует, потому что простой нотариус ничего подобного не проконтролирует.

"Кто заинтересован в том, чтобы не было органа, который контролирует происхождение денег, использования земли, что там сеют, откуда средства и кто ее купит и за какие деньги. Кто этого хочет, если это не украинский фермер, не средний предприниматель и даже не агрохолдинги. Это точно кто-то не из Украины и его вполне устраивает та форма, о которой говорят: "Мы сейчас иностранцам запретим покупать землю". Проблема - не в иностранцах", - сказал Княжицкий.

Он сказал, что он иностранец, который выращивать ничего не будет, заложит-перезаложит в банк - "спекулянты, которые хотят взять эту землю".

"Очевидно, что никакой ответственности за ее использование по этому закону, они нести не будут", - подытожил нардеп.