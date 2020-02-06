Несмотря на ультиматум Эрдогана, силы Асада захватили стратегически важный город под Идлиб

6 февраля, 2020, 11:31

Сирийские правительственные войска в среду, 5 февраля, вошли в город Саракиб в провинции Идлиб, последнем оплоте сирийской оппозиции, сообщили очевидцы и правозащитники

Об этом пишет Reuters.

По информации "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека", отряды сирийской оппозиции и повстанцы отступили после интенсивной воздушной бомбардировки и обстрела Саракиба.

Крайне важный город-перекресток Саракиб расположенный вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4) и шоссе Алеппо-Дамаск (М-5). После захвата Саракиба армия Асада получит полный контроль над шоссе Алеппо-Дамаск впервые с 2011 года.

Президент Турции в среду призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.

В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эрдоган заявил, что 2 турецких поста находятся за линией фронта сирийского правительства.