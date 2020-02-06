Несмотря на ультиматум Эрдогана, силы Асада захватили стратегически важный город под Идлиб
Об этом пишет Reuters.
По информации "Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека", отряды сирийской оппозиции и повстанцы отступили после интенсивной воздушной бомбардировки и обстрела Саракиба.
Крайне важный город-перекресток Саракиб расположенный вдоль шоссе Латакия-Алеппо (М-4) и шоссе Алеппо-Дамаск (М-5). После захвата Саракиба армия Асада получит полный контроль над шоссе Алеппо-Дамаск впервые с 2011 года.
Президент Турции в среду призвал войска Башара Асада отступить за линию турецких наблюдательных постов в провинции Идлиб до конца этого месяца, в противном случае турецкие силы их вытеснят сами.
В рамках соглашения, подписанного в Сочи в 2018 году с Москвой, Турция создала 12 наблюдательных постов в Идлибе. Эрдоган заявил, что 2 турецких поста находятся за линией фронта сирийского правительства.
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