Нардепа от "ЕС" Забродского допросили в ГБР о сдаче Крыма, - Геращенко
6 февраля, 2020, 11:14
5 февраля народного депутата, генерал-лейтенанта Михаила Забродского вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по поводу сдачи Крыма
Об этом сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в комментарии для Еспресо.TV.
"Вчера Герой Украины Михаил Забродский сессионный день провел в ГБР, где его допрашивали о сдаче Крыма", - сообщила Геращенко.
Она добавила, что другие депутаты от фракции "Европейской солидарности" находились в судах в поддержку волонтеров и ветеранов.
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