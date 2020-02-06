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Espreso.tvОбществоНардепа от "ЕС" Забродского допросили в ГБР о сдаче Крыма, - Геращенко

Нардепа от "ЕС" Забродского допросили в ГБР о сдаче Крыма, - Геращенко


фото: eurosolidarity.org
5 февраля народного депутата, генерал-лейтенанта Михаила Забродского вызвали на допрос в Государственное бюро расследований по поводу сдачи Крыма

Об этом сообщила нардеп от фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в комментарии для Еспресо.TV.

"Вчера Герой Украины Михаил Забродский сессионный день провел в ГБР, где его допрашивали о сдаче Крыма", - сообщила Геращенко.

Она добавила, что другие депутаты от фракции "Европейской солидарности" находились в судах в поддержку волонтеров и ветеранов.

  • Напомним, 4 и 5 февраля состоялись суды по делу Шеремета, где задержанным Антоненко и Кузьменко продлили арест до 4 апреля
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