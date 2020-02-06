Национальная гвардия Украины закупила автомобили МАЗ с санкционными двигателями ЯМЗ

6 февраля, 2020, 13:20

Стало известно, что в 2019 году Национальная гвардия Украины закупила партию грузовых автомобилей МАЗ с двигателями ЯМЗ российского производства

Поставщик автотехники "Спец-Ком-Сервис", вступив в преступный коррупционный сговор, поставил украинским силовикам автомобили с санкционными двигателями ЯМЗ.

23 июля прошлого года по Государственному оборонному заказу Национальной гвардией Украины в результате проведенного тендера был подписан Государственный контракт с ООО "Спец-Ком-Сервис" на поставку продукции. Была закуплена партия из 16 бортовых автомобилей повышенной проходимости для перевозки личного состава СКС-МZ5316-01БП на шасси МАЗ-5316F5. Вероятно, на территорию Украины эти автомобили были завезены для гражданского использования. Они имели белый цвет. А в зеленый матовый защитный цвет перекрасили только видимую часть автомобиля. То есть для Нацгвардии целенаправленно закуплено автомобили, созданные для использования в гражданских, а не военных условиях.

В тендере участвовал и ЧАО "АвтоКрАЗ", уже несколько лет подряд не использующий комплектующие российского производства. Отечественное предприятие предлагало свою серийную продукцию - это автомобиль для перевозки личного состава, который изготовлен на базе КрАЗ-5233ВЕ, что полностью соответствует техзаданию, прописаному в тендере. Заводчане ждали новый заказ, потому что это дополнительные загрузки работой, средства, а в итоге и увеличение отчислений в бюджеты всех уровней. Предпочтение же было предоставлено МАЗу - автомобилю, изготовленному из российских комплектующих.

Итак, военное формирование - Нацгвардия, что призвано охранять общество и государство от преступных и иных противоправных посягательств, обеспечивать прекращение террористической деятельности, государственную безопасность и защиту границы имеет "на вооружении" автотехнику с двигателями, которые поставляет страна-агрессор. Что это? Чьи-то частные интересы превалируют над государственными? У кого есть желание развивать не отечественную, а российскую экономику? Или просто есть цель получить финансовую выгоду от такого "убийственного" для отечественных производителей контракта?

Жаль, что таким образом государство в лице Национальной гвардии, за средства налогоплательщиков спонсирует тех, кто уже шестой год не прекращает вооруженную агрессию против нашей страны.