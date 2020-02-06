На Херсонщине мужчина продавал боеприпасы на рынке

6 февраля, 2020, 15:39

В городе Скадовск местный житель на рынке пытался продать ручную гранату и тротиловые шашки

Об этом сообщает нацполиция Херсонской области.

Полицейские эвакуировали работников и посетителей рынка и оцепили территорию до прибытия на место специалистов-взрывотехников. После того, как он осмотрел предметы, было принято решение о возможности их направления на экспертное исследование. Затем работникам рынка позволили вернуться на рабочие места.

Информация о появлении на рынке мужчины, который пытается продать гранату, поступило на линию "102" с межрайонного отдела СБУ. Они дали полицейским приметы продавца и его местонахождения.

На месте работала следственно-оперативная группа Скадовского отделения полиции.

При внешнем осмотре под курткой мужчины в пакете полицейские обнаружили ручную гранату, запал УЗРГМ и две тротиловые шашки по 200 граммов каждая. На территорию рынка вызвали специалистов взрывотехнической службы ГУНП.

В это время работники полиции обеспечили охрану места происшествия и безопасность работников торговых ларьков и посетителей.

После осмотра предметов специалистами-взрывотехниками было принято решение о возможности их транспортировки для направления на экспертизу. Людям разрешили вернуться на рабочие места, а мужчину доставили в отделение полиции.

Как сообщил начальник Скадовского отделения полиции Алексей Пешков, продавцом опасных веществ оказался 25-летний житель Скадовска, ранее судимый за кражи и угон. Он пояснил, что предметы якобы нашел осенью во время сбора грибов в лесу у с.Раденск Алешковского района и привез к себе домой.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Работники полиции устанавливают происхождение боеприпаса и взрывчатых веществ и при каких обстоятельствах они попали в ранее судимый. Открытое уголовное производство за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет. Проводится досудебное расследование.