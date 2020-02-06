Милованов рассказал о двух предохранителях для проверки средств на покупку земли
Об этом он рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV .
"Во-первых, регулятор в Украине уже есть - Госгеокадастр. Он был коррумпированным, мы его сейчас вычистили", - сказал минстром
Он отметил, что сама идея заключается в децентрализации.
"Один из законопроектов - как раз о децентрализации, о том, что громады будут решать, как управлять своей землей", - сообщил Милованов.
Относительно источника денег, по его словам, в законопроекте, есть предохранители.
"Первый предохранитель - надо платить только безналичными. Это значит, что можно проследить источник денег. Или человек показывает, каким образом он заработал, или компания, или он берет в долг, кредит, то автоматически включается финмониторинг и проверяет всех связанных лиц, чтобы не было незаконного обогащения или источники денег", - подытожил минстр.
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