Милованов рассказал о двух предохранителях для проверки средств на покупку земли

6 февраля, 2020, 22:47

Министр экономики Тимофей Милованов рассказал о предохранителях для проверки происхождения денег на покупку земли

Об этом он рассказал в эфире программы "Политклуб с Виталием Портниковым" на Еспресо.TV .

"Во-первых, регулятор в Украине уже есть - Госгеокадастр. Он был коррумпированным, мы его сейчас вычистили", - сказал минстром

Он отметил, что сама идея заключается в децентрализации.

"Один из законопроектов - как раз о децентрализации, о том, что громады будут решать, как управлять своей землей", - сообщил Милованов.

Относительно источника денег, по его словам, в законопроекте, есть предохранители.

"Первый предохранитель - надо платить только безналичными. Это значит, что можно проследить источник денег. Или человек показывает, каким образом он заработал, или компания, или он берет в долг, кредит, то автоматически включается финмониторинг и проверяет всех связанных лиц, чтобы не было незаконного обогащения или источники денег", - подытожил минстр.