Лидер "Реала" анонсировал завершение карьеры
Об этом сообщает Goal.com.
Полузащитник "Реала" Кроос заявил, что не будет подписывать еще один долгосрочный контракт с мадридским клубом.
"Я однозначно не из тех, кто играет до 38 лет. У меня есть действующий контракт с "Реалом" на 3,5 года. Его срок закончится летом 2023 года. Тогда мне будет 33. Это хороший возраст, чтобы начать думать о том, что я буду делать без контракта сроком на 4 года. В этот момент останется не так много времени до конца моей карьеры", - рассказал Кроос.
30-летний Кроос выступает за мадридский "Реал" с 2014 года. В составе мадридского клуба хавбек четыре раза выиграл Лигу чемпионов и становился чемпионом Испании.
В нынешнем сезоне немецкий футболист провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.
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- 4 февраля стало известно, что Модрич планирует летом покинуть "Реал", ситуацией хочет воспользоваться "Милан" и получить футболиста бесплатно.
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