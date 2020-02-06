Лидер "Реала" анонсировал завершение карьеры

6 февраля, 2020, 15:42

Хавбек мадридского "Реала" Тони Кроос рассказал, что размышляет о завершении карьеры после того, как у него завершится контракт с испанским клубом

Об этом сообщает Goal.com.

Полузащитник "Реала" Кроос заявил, что не будет подписывать еще один долгосрочный контракт с мадридским клубом.

"Я однозначно не из тех, кто играет до 38 лет. У меня есть действующий контракт с "Реалом" на 3,5 года. Его срок закончится летом 2023 года. Тогда мне будет 33. Это хороший возраст, чтобы начать думать о том, что я буду делать без контракта сроком на 4 года. В этот момент останется не так много времени до конца моей карьеры", - рассказал Кроос.

30-летний Кроос выступает за мадридский "Реал" с 2014 года. В составе мадридского клуба хавбек четыре раза выиграл Лигу чемпионов и становился чемпионом Испании.

В нынешнем сезоне немецкий футболист провел 28 матчей, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.

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