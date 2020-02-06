Легендарный футболист "Динамо" бросился защищать украинцев, которые играют в России
Об этом Буряк заявил в интервью YouTube-канала Stargorod Sport.
По словам Буряка, в Украине нет условий для реализации футболистов, поэтому их не стоит осуждать за переход в клубы из России.
"Я считаю, что футбол вне политики. Тогда нужно вообще сейчас запретить трансферы, причин можно миллион найти. Молодого человека приглашают в Россию. Так дайте ему тогда здесь работу, пусть здесь играет. Но он здесь не нужен, здесь нет условий. Это политика, я бы не хотел говорить об этой теме. У каждого человека есть форс-мажорные обстоятельства, которые никто никогда не поймет ", - сказал Буряк.
66-летний Леонид Буряк выступал за "Динамо" с 1973 до 1984 года и вместе с киевлянами стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.
В 2003-2004 годах возглавлял сборную Украины, в 2015 году тренировал "Динамо".
- Напомним, 6 ноября 2019 г. футболист российского "Зенита" Ярослав Ракицкий объявил о завершении карьеры в сборной Украины.
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