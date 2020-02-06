Легендарный футболист "Динамо" бросился защищать украинцев, которые играют в России

6 февраля, 2020, 13:29

Бывший футболист и тренер "Динамо" Леонид Буряк заявил, что украинских игроков не стоит осуждать за переход в российские клубы

Об этом Буряк заявил в интервью YouTube-канала Stargorod Sport.

По словам Буряка, в Украине нет условий для реализации футболистов, поэтому их не стоит осуждать за переход в клубы из России.

"Я считаю, что футбол вне политики. Тогда нужно вообще сейчас запретить трансферы, причин можно миллион найти. Молодого человека приглашают в Россию. Так дайте ему тогда здесь работу, пусть здесь играет. Но он здесь не нужен, здесь нет условий. Это политика, я бы не хотел говорить об этой теме. У каждого человека есть форс-мажорные обстоятельства, которые никто никогда не поймет ", - сказал Буряк.

66-летний Леонид Буряк выступал за "Динамо" с 1973 до 1984 года и вместе с киевлянами стал обладателем Кубка кубков и Суперкубка УЕФА 1975 года.

В 2003-2004 годах возглавлял сборную Украины, в 2015 году тренировал "Динамо".