6 февраля, 2020, 11:18

В США в возрасте 103 лет ушел из жизни выдающийся голливудский актер Кирк Дуглас

О смерти легендарного актера сообщил его сын Майкл Дуглас в своем аккаунте в Instagram.

"С огромным сожалением я и мои братья объявляем о том, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас", - написал Майкл.

Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь и оставил после себя фильмы, которые будут смотреть и будущие поколения. Также его мир будет помнить как известного мецената, который работал на благо общественности и стремился принести мир на эту планету.

Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 г. в Амстердаме штата Нью-Йорк, его настоящее имя Исер Данилович. Его родители эмигрировали из России в США и остались там навсегда. Семья жила очень бедно, и Кирк подрабатывал почтальоном. Он всегда мечтал о карьере в кино.

Популярным стал после участия в фильмах "Из прошлого» (1947 год) и "Письмо трем женам" (1949 год). Последний получил премию "Оскар". Однако наибольшее признание получил за роль в фильме "Чемпион" (1949) - за участие в этом фильме был номинирован на Оскар. Вторую номинацию на "Оскар" Кирк Дуглас получил за роль в фильме "Злые и красивые". В конце концов получил он самую престижную кинопремию только в 1996 году - за выдающиеся достижения в кинематографе. Среди остальных его самых известных фильмов - "Семь дней в мае", "Горит ли Париж?", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни".

За свою карьеру в кино Кирк Дуглас снялся в более чем 90 фильмах.

Принимал активное участие в благотворительной деятельности.

Большой успех принес Кирку фильм "Спартак", в котором он сыграл главную роль. Фильм сняли в 1960 году. Картину называют предвестником блокбастеров, она взяла четыре Оскара.

До последнего времени Кирк Дуглас занимал 17-ю строчку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живущих из них.