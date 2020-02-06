Легенда Голливуда Кирк Дуглас умер на 103-м году жизни
О смерти легендарного актера сообщил его сын Майкл Дуглас в своем аккаунте в Instagram.
"С огромным сожалением я и мои братья объявляем о том, что Кирк Дуглас оставил нас сегодня в возрасте 103 лет. Для всего мира он был легендой, актером из "золотой эры" кино, который дожил до золотых лет, гуманистом, чья приверженность справедливости и принципам, в которые он верил, устанавливают стандарт для всех нас", - написал Майкл.
Он добавил, что его отец прожил хорошую жизнь и оставил после себя фильмы, которые будут смотреть и будущие поколения. Также его мир будет помнить как известного мецената, который работал на благо общественности и стремился принести мир на эту планету.
Кирк Дуглас родился 9 декабря 1916 г. в Амстердаме штата Нью-Йорк, его настоящее имя Исер Данилович. Его родители эмигрировали из России в США и остались там навсегда. Семья жила очень бедно, и Кирк подрабатывал почтальоном. Он всегда мечтал о карьере в кино.
Популярным стал после участия в фильмах "Из прошлого» (1947 год) и "Письмо трем женам" (1949 год). Последний получил премию "Оскар". Однако наибольшее признание получил за роль в фильме "Чемпион" (1949) - за участие в этом фильме был номинирован на Оскар. Вторую номинацию на "Оскар" Кирк Дуглас получил за роль в фильме "Злые и красивые". В конце концов получил он самую престижную кинопремию только в 1996 году - за выдающиеся достижения в кинематографе. Среди остальных его самых известных фильмов - "Семь дней в мае", "Горит ли Париж?", "Крутые ребята", "Ярость", "Жажда жизни".
За свою карьеру в кино Кирк Дуглас снялся в более чем 90 фильмах.
Принимал активное участие в благотворительной деятельности.
Большой успех принес Кирку фильм "Спартак", в котором он сыграл главную роль. Фильм сняли в 1960 году. Картину называют предвестником блокбастеров, она взяла четыре Оскара.
До последнего времени Кирк Дуглас занимал 17-ю строчку в списке Американского института киноискусства среди величайших мужчин-легенд экрана классического голливудского кино и первое место среди ныне живущих из них.
It is with tremendous sadness that my brothers and I announce that Kirk Douglas left us today at the age of 103. To the world he was a legend, an actor from the golden age of movies who lived well into his golden years , a humanitarian whose commitment to justice and the causes he believed in set a standard for all of us to aspire to . But to me and my brothers Joel and Peter he was simply Dad , to Catherine, a wonderful father-in-law, to his grandchildren and great grandchild their loving grandfather , and to his wife Anne, a wonderful husband. Kirk's life was well lived, and he leaves a legacy in film that will endure for generations to come , and a history as a renowned philanthropist who worked to aid the public and bring peace to the planet . Let me end with the words I told him on his last birthday and which will always remain true . Dad- I love you so much and I am so proud to be your son . #KirkDouglas
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