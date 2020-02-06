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Espreso.tvОбществоЛайнер с коронавирусом у берегов Японии: среди зараженных на борту нет украинцев

Лайнер с коронавирусом у берегов Японии: среди зараженных на борту нет украинцев

Среди зараженных коронавирусом на лайнере Diamond Princess в Японии нет граждан Украины

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"Были отобраны образцы в 237 пассажиров и членов экипажа и проводится их исследование. Сейчас получены результаты тестирования для 31 образца, 10 из которых оказались положительными на 2019-nCoV. По информации контактного лица ММСП Японии граждан Украины среди указанных 10 подтвержденных случаев нет" , - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Японии переводит пациентов с подтвержденной инфекцией нового коронавируса в диагностические больницы Японии и осуществляет противоэпидемические мероприятия на судне. Другие пассажиры и члены экипажа, в том числе те, кто ожидает результатов, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Центр общественного здоровья Украины направил для ведома Пограничной службы Украины письмо с информацией об этой ситуации с целью координации и слаженности действий при проведении соответствующих мер реагирования.

Согласно данным портала Marine Traffic , сейчас лайнер стоит в море.

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