Коронавирус: положительные пробы будут проверять в Лондоне, - МЗ

6 февраля, 2020, 17:34

Положительные тесты на заражение коронавирусом будут передаваться в британскую лабораторию для подтверждения

Об этом во время брифинга сообщил директор директората Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает РБК-Украина.

По его словам, в случае, если тест на коронавирус будет положительным, то его отправят в лабораторию в Лондоне, и только после этого болезнь будет подтверждена.

"Если вдруг такой тест будет положительным - на коронавирус, верификация будет осуществляется не нашей лабораторией - верификация будет осуществляется лабораторией в Лондоне. То есть... образцы направляются... Есть специальный механизм и осуществляется там верификация. И только тогда мы получим подтверждение случая", - пояснил он.

Напомним, что по последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает 2019-nCoV, умерли уже 563 человека. Всего зафиксировано более 28 тысяч случаев заражения.