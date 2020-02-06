Коронавирус: положительные пробы будут проверять в Лондоне, - МЗ
Об этом во время брифинга сообщил директор директората Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский, передает РБК-Украина.
По его словам, в случае, если тест на коронавирус будет положительным, то его отправят в лабораторию в Лондоне, и только после этого болезнь будет подтверждена.
"Если вдруг такой тест будет положительным - на коронавирус, верификация будет осуществляется не нашей лабораторией - верификация будет осуществляется лабораторией в Лондоне. То есть... образцы направляются... Есть специальный механизм и осуществляется там верификация. И только тогда мы получим подтверждение случая", - пояснил он.
Напомним, что по последним данным, в Китае от пневмонии, которую вызывает 2019-nCoV, умерли уже 563 человека. Всего зафиксировано более 28 тысяч случаев заражения.
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