Коронавирус добавляет неопределенности мировой экономике, - глава Европейского центробанка.

6 февраля, 2020, 10:59

Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард считает коронавирус из китайского города Ухань новым фактором неопределенности в мировой экономике

Об этом она сказала она во время выступления в Париже, передает Интерфакс-Украина .

"Тогда как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, ослабевает, новый пласт неопределенности добавляет коронавирус. Поэтому мы в дальнейшем внимательно следим за этими рисками и их влиянием на наш основной сценарий развития экономики", - отметила она.

В условиях неопределенности прогнозные оценки ЕЦБ по процентным ставкам и выкупу активов "действуют как эффективные автоматические стабилизаторы", добавила Лагард.

"Мы вступаем в эру, когда климатические риски возьмут на себя центральную роль в политике", - считает руководительница ЕЦБ, в частности, они будут влиять на денежно-кредитную политику.

По ее словам, "например, мы изучаем стандарты раскрытия информации, которые будут необходимы для того, чтобы отнести климатические вопросы к оценкам рисков".