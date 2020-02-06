Коронавирус добавляет неопределенности мировой экономике, - глава Европейского центробанка.
Об этом она сказала она во время выступления в Париже, передает Интерфакс-Украина .
"Тогда как угроза торговой войны между США и Китаем, похоже, ослабевает, новый пласт неопределенности добавляет коронавирус. Поэтому мы в дальнейшем внимательно следим за этими рисками и их влиянием на наш основной сценарий развития экономики", - отметила она.
В условиях неопределенности прогнозные оценки ЕЦБ по процентным ставкам и выкупу активов "действуют как эффективные автоматические стабилизаторы", добавила Лагард.
"Мы вступаем в эру, когда климатические риски возьмут на себя центральную роль в политике", - считает руководительница ЕЦБ, в частности, они будут влиять на денежно-кредитную политику.
По ее словам, "например, мы изучаем стандарты раскрытия информации, которые будут необходимы для того, чтобы отнести климатические вопросы к оценкам рисков".
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