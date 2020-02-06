Корниенко говорит, что рассмотрение закона о земле займет от 3 до 5 пленарных недель
6 февраля, 2020, 19:04
Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко спрогнозировал, что принятие закона о земле может занять около двух месяцев
Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает LB.ua.
"Это пять пленарных недель, то есть два месяца. Но если мы будем продлевать на полтора-два часа в день, как мы сделали, мы фактически полторы-две недели экономим. Это три пленарных недели. Думаю, это приемлемо", - сказал он.
Корниенко признал, что рассмотрение закона затормозит проведения других реформ, "но мы знаем, благодаря кому".
Самыми активными противниками принятия законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения является "Батькивщина" Юлии Тимошенко и партия ОПЗЖ.
- 6 февраля в комментарии журналистам председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что рассмотрение всех поправок в закон о земле может занять более 2 месяцев.
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