Футболист "Динамо" забил невероятный гол с центра поля в контрольном матче
6 февраля, 2020, 17:19
Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена забил гол с центра поля в контрольном матче против норвежского "Стремсгодсета"
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал киевского клуба.
В конце первого тайма, на 42-й минуте встречи, уругвайский легионер перехватил мяч в центре поля, и сразу нанес удар по воротам Вильяр Мюра, который ошибся при выходе из ворот. Это уже второй гол Карлоса де Пена на втором тренировочно-учебном сборе "Динамо" в Турции.
После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу киевлян.
Контрольный матч
6 февраля
"Динамо" (Украина) - "Стремсгодсет" (Норвегия) 1:0 (первый тайм)
Гол: де Пена, 42
- 5 февраля во контрольном матче на тренировочном сборе в Турции "Динамо" разгромило "Олимпию Любляну" со счетом 5:0.
- 4 февраля полузащитник "Динамо" Карлос де Пена забил гол в стиле Златана Ибрагимовича на тренировке столичного клуба в Турции.
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