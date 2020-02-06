Футболист "Динамо" забил невероятный гол с центра поля в контрольном матче

6 февраля, 2020, 17:19

Полузащитник "Динамо" Карлос де Пена забил гол с центра поля в контрольном матче против норвежского "Стремсгодсета"

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на youtube-канал киевского клуба.

В конце первого тайма, на 42-й минуте встречи, уругвайский легионер перехватил мяч в центре поля, и сразу нанес удар по воротам Вильяр Мюра, который ошибся при выходе из ворот. Это уже второй гол Карлоса де Пена на втором тренировочно-учебном сборе "Динамо" в Турции.

После первого тайма счет в матче 1:0 в пользу киевлян.

Контрольный матч

6 февраля

"Динамо" (Украина) - "Стремсгодсет" (Норвегия) 1:0 (первый тайм)

Гол: де Пена, 42