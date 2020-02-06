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Espreso.tvОбществоФото новых флагманов Samsung по ошибке попали в сеть за неделю до релиза

Фото новых флагманов Samsung по ошибке попали в сеть за неделю до релиза

Samsung случайно обнародовала фотографии новых флагманских смартфонов Galaxy S20

На слитые случайно изображения комплектующих обратило внимание немецкое издание WinFuture.

Журналисты заметили, что Samsung слила в сеть дизайн своих флагманов примерно за неделю до релиза. Посвященные смартфонам страницы были обнаружены на сайте одного из европейских филиалов корпорации и удалены, как только об их появлении рассказали в соцсетях.

Вместе с тем Samsung раскрыла несколько аксессуаров для новых смартфонов, включая чехлы со встроенными светодиодами.

Судя по изображениям, флагманский аппарат корейского производителя получит экран с тонкими рамками и фронтальную камеру, расположенную в круглом отверстии, которое находится внутри дисплея. На задней панели девайса будет находиться тройная камера со вспышкой, вписанная в прямоугольный блок. Страницы, которые появились на сайте компании, также подтвердили название новой линейки смартфонов Galaxy S20, а не S11, как предполагалось ранее.

Издание отмечает, что так будет называться базовый флагман новой линейки девайсов, другие модификации могут получить приставки Plus или Ultra.

  • Отметим, релиз нового поколения флагманской линейки смартфонов корейской компании запланирован на 11 февраля. Кроме Galaxy Z Flip Samsung должна показать на западе устройства Galaxy S20, Galaxy S20 Plus и Galaxy S20 Ultra.
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