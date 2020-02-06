Фонд Билла Гейтса направит $100 млн на борьбу с коронавирусом

6 февраля, 2020, 11:56

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $100 млн на борьбу с коронавирусом 2019 nCoV

Об этом сообщает Forbes.

"Билл и Мелинда Гейтс пожертвуют $100 млн на исследование вакцины от коронавируса и лечения. Средства будут выделены в рамках объявленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плана готовности и реагирования, который обойдется в $675 млн", - говорится в сообщении.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус накануне объявил о разработанном плане и призвал собрать средства на его осуществление.

По состоянию на 6 февраля Китай сообщил, что число смертей от нового вируса выросло на 73 и достигло показателя 563 человека, а количество подтвержденных случаев заражения выросло на 3694 - до 28018.