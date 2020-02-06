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Espreso.tvОбществоФонд Билла Гейтса направит $100 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд Билла Гейтса направит $100 млн на борьбу с коронавирусом

Фонд основателя компании Microsoft Билла Гейтса и его жены Мелинды выделит $100 млн на борьбу с коронавирусом 2019 nCoV

Об этом сообщает Forbes.

"Билл и Мелинда Гейтс пожертвуют $100 млн на исследование вакцины от коронавируса и лечения. Средства будут выделены в рамках объявленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плана готовности и реагирования, который обойдется в $675 млн", - говорится в сообщении.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус накануне объявил о разработанном плане и призвал собрать средства на его осуществление.

По состоянию на 6 февраля Китай сообщил, что число смертей от нового вируса выросло на 73 и достигло показателя 563 человека, а количество подтвержденных случаев заражения выросло на 3694 - до 28018.

  • Напомним, что ВОЗ попросила $675 млн для борьбы с коронавирусом.

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