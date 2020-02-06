Доходы Пенсионного фонда выросли более чем на 15%

6 февраля, 2020, 13:03

Доходы Пенсионного фонда Украины за октябрь-декабрь 2019 выросли на 16,9% (до 115,4 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщает пресс служба ПФУ в Facebook .

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ выросли за четвертый квартал на 16,0% - 56,8 млрд грн до 65,9 млрд грн.

В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,1% с 41,9 млрд грн до 49,5 млрд грн.