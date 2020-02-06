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Espreso.tvОбществоДоходы Пенсионного фонда выросли более чем на 15%

Доходы Пенсионного фонда выросли более чем на 15%

Доходы Пенсионного фонда Украины за октябрь-декабрь 2019 выросли на 16,9% (до 115,4 млрд грн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Об этом сообщает пресс служба ПФУ в Facebook .

По данным пресс-службы, собственные доходы ПФУ выросли за четвертый квартал на 16,0% - 56,8 млрд грн до 65,9 млрд грн.

В то же время расходы из госбюджета на покрытие дефицита ПФУ выросли на 18,1% с 41,9 млрд грн до 49,5 млрд грн.

  • Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которой осуществляет Пенсионный фонд Украины.

  • По состоянию на 1 января 2020 г. средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

  • Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 г. одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год.

  • Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

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