Для украинцев до конца года запустят еще 50 электронных услуг, - Гончарук
6 февраля, 2020, 13:38
До конца года еще 50 электронных услуг должны стать доступными для граждан Украины
Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на презентации мобильного приложения "Дия" и национальной онлайн-платформы "Дия. Цифровое образование", передает Укринформ .
"Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, к которым чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году", - сказал Гончарук.
В целом, добавил премьер-министр, власть ставит перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственные услуги. "Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить" Тамару Ивановну "в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее", - подчеркнул он.
- Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский представил мобильное приложение "Действие" , который теперь доступен в Apple Store и Google Play.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-