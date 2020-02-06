 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДля украинцев до конца года запустят еще 50 электронных услуг, - Гончарук

Для украинцев до конца года запустят еще 50 электронных услуг, - Гончарук


фото: kmu.gov.ua
До конца года еще 50 электронных услуг должны стать доступными для граждан Украины

Об этом премьер-министр Украины Алексей Гончарук сказал на презентации мобильного приложения "Дия" и национальной онлайн-платформы "Дия. Цифровое образование", передает Укринформ .

"Мы сделали анализ наиболее актуальных услуг, тех, к которым чаще всего обращаются украинцы, и 50 из них мы оцифруем уже в этом году", - сказал Гончарук.

В целом, добавил премьер-министр, власть ставит перед собой цель в течение следующих трех лет перевести в электронный формат все государственные услуги. "Это означает, что не нужно будет больше ходить по кабинетам, возиться с бумагами, пытаться убедить" Тамару Ивановну "в том, что рабочий день не такой уж короткий и так далее", - подчеркнул он.

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

6 февраля, 2020 четверг

больше новостей

6 февраля, 2020 четверг

5 февраля, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать