Deutsche Bahn предоставит своих менеджеров для управления УЗ после этапа консультаций

6 февраля, 2020, 20:02

В Deutsche Bahn сообщили, что на втором этапе сотрудничества с Укрзализныцей готовы усилить правление украинской компании своими менеджерами

Об этом сообщил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофала в интервью DW .

"На первом этапе сотрудничества с Укрзализныцей говорится действительно только о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали Укрзализныцю в процессе управления", - сообщил Пофала.

Он подчеркнул, что управление УЗ будет осуществляться украинцами, но его укрепят менеджеры Deutsche Bahn. Такой сценарий развития сотрудничества с Укрзализныцей в Deutsche Bahn рассматривают только в случае, если первый этап сотрудничества - этап консультирования - будет иметь успех.