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Espreso.tvОбществоDeutsche Bahn предоставит своих менеджеров для управления УЗ после этапа консультаций

Deutsche Bahn предоставит своих менеджеров для управления УЗ после этапа консультаций

В Deutsche Bahn сообщили, что на втором этапе сотрудничества с Укрзализныцей готовы усилить правление украинской компании своими менеджерами

Об этом сообщил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофала в интервью DW .

"На первом этапе сотрудничества с Укрзализныцей говорится действительно только о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали Укрзализныцю в процессе управления", - сообщил Пофала.

Он подчеркнул, что управление УЗ будет осуществляться украинцами, но его укрепят менеджеры Deutsche Bahn. Такой сценарий развития сотрудничества с Укрзализныцей в Deutsche Bahn рассматривают только в случае, если первый этап сотрудничества - этап консультирования - будет иметь успех.

  • Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Deutsche Bahn - железнодорожным оператором Германии.
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