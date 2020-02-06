Deutsche Bahn предоставит своих менеджеров для управления УЗ после этапа консультаций
6 февраля, 2020, 20:02
В Deutsche Bahn сообщили, что на втором этапе сотрудничества с Укрзализныцей готовы усилить правление украинской компании своими менеджерами
Об этом сообщил член правления по вопросам инфраструктуры Deutsche Bahn Рональд Пофала в интервью DW .
"На первом этапе сотрудничества с Укрзализныцей говорится действительно только о консультировании, а уже потом, если оно будет иметь успех, возможно речь пойдет о том, чтобы несколько наших менеджеров поддержали Укрзализныцю в процессе управления", - сообщил Пофала.
Он подчеркнул, что управление УЗ будет осуществляться украинцами, но его укрепят менеджеры Deutsche Bahn. Такой сценарий развития сотрудничества с Укрзализныцей в Deutsche Bahn рассматривают только в случае, если первый этап сотрудничества - этап консультирования - будет иметь успех.
- Укрзализныця подписала меморандум о сотрудничестве с компанией Deutsche Bahn - железнодорожным оператором Германии.
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