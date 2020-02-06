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Espreso.tvОбществоДень в зоне ООС: оккупанты били из запрещенных минометов и гранатометов

День в зоне ООС: оккупанты били из запрещенных минометов и гранатометов

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Все вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды рядом с Ореховым - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Сегодня, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

 

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