День в зоне ООС: оккупанты били из запрещенных минометов и гранатометов

6 февраля, 2020, 18:40

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Противник обстреливал наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Все вражеские обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": дважды рядом с Ореховым - из минометов калибра 120 мм противник выпустил 25 мин; в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Сегодня, 6 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.