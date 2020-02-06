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Espreso.tvОбществоДела Майдана: ГБР сообщило о подозрении экс-следователю милиции Киева

Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении экс-следователю милиции Киева

Следователи отдела по расследованию "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в г..Киев

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

Милиционер подозревается в:

  • злоупотреблении властью и служебным положением;
  • заведомо незаконном задержании;
  • привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности соединенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией;
  • служебном подлоге;
  • незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человека за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.

Сейчас готовится ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения.

Следователями ГБР в этом уголовном производстве проверяется правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района города Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер в отношении 11 человек в период 18 - 19 февраля 2014 года.

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