Дела Майдана: ГБР сообщило о подозрении экс-следователю милиции Киева
6 февраля, 2020, 19:26
Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человека за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.
Следователи отдела по расследованию "дел Майдана" Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему следователю Днепровского районного управления ГУ МВД Украины в г..Киев
Об этом сообщает пресс служба ГБР.
Милиционер подозревается в:
- злоупотреблении властью и служебным положением;
- заведомо незаконном задержании;
- привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности соединенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления, с искусственным созданием доказательств и фальсификацией;
- служебном подлоге;
- незаконном препятствовании организации или проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.
Следствием установлено, что бывший милиционер незаконно задержал и привлек к уголовной ответственности 4 человека за якобы участие в массовых беспорядках 18 февраля 2014 года в центральной части Киева.
Сейчас готовится ходатайство о применении в отношении подозреваемого меры пресечения.
Следователями ГБР в этом уголовном производстве проверяется правомерность действий и решений правоохранительных органов и суда Днепровского района города Киева при задержании, привлечении к уголовной ответственности и применении мер в отношении 11 человек в период 18 - 19 февраля 2014 года.
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