Чиновника секретариата Кабмина взяли под стражу с залогом в миллион гривен

6 февраля, 2020, 21:20

Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета Министров в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 552 грн

Печерский районный суд города Киева по ходатайству следственных Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 552 гривни.

Накануне чиновнику Секретариата Кабмина сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).