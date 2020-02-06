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Espreso.tvОбществоЧиновника секретариата Кабмина взяли под стражу с залогом в миллион гривен

Чиновника секретариата Кабмина взяли под стражу с залогом в миллион гривен


фото: ДБР
Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета Министров в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 552 грн

Печерский районный суд города Киева по ходатайству следственных Государственного бюро расследований избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 1 миллион 552 гривни.

Накануне чиновнику Секретариата Кабмина сообщили о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

  • Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киев, задержали начальника одного из управлений Секретариата Кабинета министров за вымогательство и получение неправомерной выгоды.
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