Через Приват24 теперь можно записаться на прием к врачу
Об этом LIGA.net сообщили в компании.
Это стало возможным благодаря платформе электронной записи DOC.ua, которая теперь доступна пользователям обновленной версии приложения Privat24 для iOS и Android.
После того, как клиент оставит заявку в приложении, оператор DOC.ua позвонит и поможет подобрать нужного специалиста в частной клинике, обращая внимание на отзывы и рейтинг врачей нужной специализации.
Служба поиска специалиста бесплатная - клиент платит только в клинике после оказания услуг. Сервис обещает конфиденциальность - персональные данные используются исключительно для записи к врачу.
"Профессиональные консультанты сервиса подберут лучшего и самого рейтингового врача нужной специализации, лишив пользователей потребности изучать комментарии в интернете. Поэтому процедура выбора специалиста и записи займет буквально несколько минут", - рассказала руководитель направления развития E-commerce продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина.
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