Через Приват24 теперь можно записаться на прием к врачу

6 февраля, 2020, 11:30

Сервис электронной записи DOC.ua запустил совместную услугу с ПриватБанком

Об этом LIGA.net сообщили в компании.

Это стало возможным благодаря платформе электронной записи DOC.ua, которая теперь доступна пользователям обновленной версии приложения Privat24 для iOS и Android.

После того, как клиент оставит заявку в приложении, оператор DOC.ua позвонит и поможет подобрать нужного специалиста в частной клинике, обращая внимание на отзывы и рейтинг врачей нужной специализации.

Служба поиска специалиста бесплатная - клиент платит только в клинике после оказания услуг. Сервис обещает конфиденциальность - персональные данные используются исключительно для записи к врачу.

"Профессиональные консультанты сервиса подберут лучшего и самого рейтингового врача нужной специализации, лишив пользователей потребности изучать комментарии в интернете. Поэтому процедура выбора специалиста и записи займет буквально несколько минут", - рассказала руководитель направления развития E-commerce продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина.