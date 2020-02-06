Через BlaBlaCar теперь можно покупать билеты на автобусы
Это стало результатом интеграции с Busfor, о соглашении с которой BlaBlaCar объявил еще в сентябре 2019 года, пишет ain.
Сначала автобусные перевозки появятся у небольшого количества пользователей на избранных маршрутах. На всей территории Украины функция заработает до конца февраля. Всего в каталоге Busfor - более 7 тысяч перевозчиков странах Центральной и Восточной Европы.
Автобусные маршруты отмечены в поиске подходящей иконкой и подписью с названием перевозчика. При заказе доступен выбор места и онлайн-оплата. Надежность покупки обеспечивается за счет прямого подключения BlaBlaCar к системе продаж автобусных билетов Busfor, сообщают в компании.
Для карпулингових поездок условия не меняются. По-прежнему попутчики компенсируют часть расходов водителю после завершения поездки.
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