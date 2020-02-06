Через BlaBlaCar теперь можно покупать билеты на автобусы

6 февраля, 2020, 16:30

Сервис BlaBlaCar добавил в Украине возможность поиска и покупки автобусных билетов

Это стало результатом интеграции с Busfor, о соглашении с которой BlaBlaCar объявил еще в сентябре 2019 года, пишет ain.

Сначала автобусные перевозки появятся у небольшого количества пользователей на избранных маршрутах. На всей территории Украины функция заработает до конца февраля. Всего в каталоге Busfor - более 7 тысяч перевозчиков странах Центральной и Восточной Европы.

Автобусные маршруты отмечены в поиске подходящей иконкой и подписью с названием перевозчика. При заказе доступен выбор места и онлайн-оплата. Надежность покупки обеспечивается за счет прямого подключения BlaBlaCar к системе продаж автобусных билетов Busfor, сообщают в компании.

Для карпулингових поездок условия не меняются. По-прежнему попутчики компенсируют часть расходов водителю после завершения поездки.