Чемпионку Australian Open дисквалифицировали за допинг

6 февраля, 2020, 18:18

Победительницу Открытого чемпионата Австралии-2017 в миксте американку Эбигейл Спирс дисквалифицировали за употребление запрещенных препаратов

Об этом сообщает Международная федерация тенниса - ITF.

Спирс дисквалифицирована на 22 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Положительным оказался допинг-тест, который 38-летняя спортсменка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США.

В допинг-пробе были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. 28 октября 2019 года Спирс официально предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил, а 7 ноября отстранили от соревнований.

В ITF приняли к сведению объяснения Эбигейл о том, что прием препаратов не был связан с ее спортивной деятельностью, но ее вина была признана существенной. Срок дисквалификации завершится 6 сентября 2021 года.

Спирс - победительница 21 турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в парном разряде, чемпионка Australian Open 2017 миксте.