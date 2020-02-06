Чемпионку Australian Open дисквалифицировали за допинг
Об этом сообщает Международная федерация тенниса - ITF.
Спирс дисквалифицирована на 22 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Положительным оказался допинг-тест, который 38-летняя спортсменка сдала 31 августа 2019 года на Открытом чемпионате США.
В допинг-пробе были обнаружены следы тестостерона, прастерона и их метаболитов. 28 октября 2019 года Спирс официально предъявили обвинение в нарушении антидопинговых правил, а 7 ноября отстранили от соревнований.
В ITF приняли к сведению объяснения Эбигейл о том, что прием препаратов не был связан с ее спортивной деятельностью, но ее вина была признана существенной. Срок дисквалификации завершится 6 сентября 2021 года.
Спирс - победительница 21 турнира WTA (Женской теннисной ассоциации) в парном разряде, чемпионка Australian Open 2017 миксте.
- Напомним, 5 февраля СМИ сообщили, что Всемирное антидопинговое агентство запретило сборной России участвовать в чемпионате мира по футболу 2022 года.
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