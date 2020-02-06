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Espreso.tvСпортБилл Гейтс сыграет благотворительный теннисный матч с Федерером и Надалем

Билл Гейтс сыграет благотворительный теннисный матч с Федерером и Надалем


фото: REUTERS
Соучредитель Microsoft Билл Гейтс сыграет в паре с Роджером Федерером против Рафаэля Надаля на благотворительном теннисном турнире 7 февраля в ЮАР

Об этом сообщает Tennis World USA .

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер в выставочном турнире в Кейптауне (ЮАР) сыграет в паре с Биллом Гейтсом. На корте им  будут противостоять знаменитый испанец Рафаэль Надаль и комик из ЮАР Тревор Ноа.

Федерер отметил, что для него важно впервые сыграть в этой стране, поскольку здесь родилась его мать.

"Очень интересно проводить время с такими замечательными людьми, как Билл Гейтс. Я чувствую себя крошечным рядом с ним, но у меня есть потрясающая возможность многому научиться", - сказал Федерер.

Организаторы матча надеются заработать более $1 млн для благотворительного фонда Федерера, занимающегося поддержкой дошкольного образования в странах Африки.

  • 6 февраля стало известно, что фонд Билла Гейтса выделит $100 млн на борьбу с коронавирусом 2019 nCoV.
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