Билл Гейтс сыграет благотворительный теннисный матч с Федерером и Надалем

6 февраля, 2020, 14:33

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс сыграет в паре с Роджером Федерером против Рафаэля Надаля на благотворительном теннисном турнире 7 февраля в ЮАР

Об этом сообщает Tennis World USA .

20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер в выставочном турнире в Кейптауне (ЮАР) сыграет в паре с Биллом Гейтсом. На корте им будут противостоять знаменитый испанец Рафаэль Надаль и комик из ЮАР Тревор Ноа.

Федерер отметил, что для него важно впервые сыграть в этой стране, поскольку здесь родилась его мать.

"Очень интересно проводить время с такими замечательными людьми, как Билл Гейтс. Я чувствую себя крошечным рядом с ним, но у меня есть потрясающая возможность многому научиться", - сказал Федерер.

Организаторы матча надеются заработать более $1 млн для благотворительного фонда Федерера, занимающегося поддержкой дошкольного образования в странах Африки.