Билл Гейтс сыграет благотворительный теннисный матч с Федерером и Надалем
Об этом сообщает Tennis World USA .
20-кратный победитель турниров "Большого шлема" швейцарец Роджер Федерер в выставочном турнире в Кейптауне (ЮАР) сыграет в паре с Биллом Гейтсом. На корте им будут противостоять знаменитый испанец Рафаэль Надаль и комик из ЮАР Тревор Ноа.
Федерер отметил, что для него важно впервые сыграть в этой стране, поскольку здесь родилась его мать.
"Очень интересно проводить время с такими замечательными людьми, как Билл Гейтс. Я чувствую себя крошечным рядом с ним, но у меня есть потрясающая возможность многому научиться", - сказал Федерер.
Организаторы матча надеются заработать более $1 млн для благотворительного фонда Федерера, занимающегося поддержкой дошкольного образования в странах Африки.
- 6 февраля стало известно, что фонд Билла Гейтса выделит $100 млн на борьбу с коронавирусом 2019 nCoV.
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