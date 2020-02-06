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Espreso.tvСпортБросок на $10 тыс.: в НБА фан попал в корзину с центра площадки

Бросок на $10 тыс.: в НБА фан попал в корзину с центра площадки


фото: twitter.com/LAClippers
Болельщик "Лос-Анджелас Клипперс" выиграл $10 тыс. за точный бросок с середины площадки во время матча НБА

Об этом сообщает официальный twitter "ЛА Клипперс".

В регулярном чемпионате НБА "Лос-Анджелас Клипперс" победил "Майами" со счетом 128:111.

Во время одного из тайм-аутов фанат по имени Джоуи воспользовался возможностью выполнить бросок с центра поля и получить денежное вознаграждение за попадание. Болельщик выиграл $10 тыс.

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