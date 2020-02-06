Бросок на $10 тыс.: в НБА фан попал в корзину с центра площадки
6 февраля, 2020, 20:46
Болельщик "Лос-Анджелас Клипперс" выиграл $10 тыс. за точный бросок с середины площадки во время матча НБА
Об этом сообщает официальный twitter "ЛА Клипперс".
В регулярном чемпионате НБА "Лос-Анджелас Клипперс" победил "Майами" со счетом 128:111.
Во время одного из тайм-аутов фанат по имени Джоуи воспользовался возможностью выполнить бросок с центра поля и получить денежное вознаграждение за попадание. Болельщик выиграл $10 тыс.
HALFCOURT BINGO- LA Clippers (@LAClippers) February 6, 2020
Joey's going home $ 10,000 richer courtesy of @luckydayapp . pic.twitter.com/61jPQSSMmH
- 8 января фанат "Лос-Анджелас Лейкерс" выиграл $100 тыс. в перерыве матча НБА, закинув мяч в корзину с центра площадки.
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