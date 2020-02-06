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Espreso.tvОбществоАмериканские евангелисты просили Помпео уволить Йованович из-за посещения ЛГБТ-прайда, - СМИ

Американские евангелисты просили Помпео уволить Йованович из-за посещения ЛГБТ-прайда, - СМИ

В распоряжении Buzzfeed оказалось письмо, датированное 2018 годом, в котором евангелистские священники из США просили главу Госдепа Майка Помпео уволить посла в Украине Мари Йованович

Пастор Дейл Армстронг и евангельские организации Украины и США были недовольны тем, что Мари Йованович посетила летом 2018 г. марш ЛГБТ в Киеве, пишет издание .

Священники обратились к Помпео, который также ходит в евангелическую церквь.

"Мы требуем отозвать посла США в Украине и дать оценку ее действиям, дискредитирующим Трампа. Марш пришлось охранять пяти тысячам полицейским, многие улицы были перекрыты, на что пришлось потратить миллионы гривень налогоплательщиков. И это в то время, когда Украина страдает от российской агрессии, а средняя зарплата в стране составляет около 150 долларов", - говорилось в письме.

Пастор Дейл Армстронг сообщил, что получил ответ, в котором ему сообщили, что Йованович уволят в следующем году.

Мари Йованович досрочно завершила работу в Украине 20 мая 2019 года.

Она обвинила в своем отстранении Джулиани и "коррумпированных украинцев".

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