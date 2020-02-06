21-летняя чемпионка мира из России совершила попытку самоубийства

6 февраля, 2020, 11:55

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова совершила попытку самоубийства и была госпитализирована в Москве

Об этом сообщают российские СМИ.

О том, что Солдатова была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщил источник в оперативных службах.

"В больницу 5 февраля доставлена ​​21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностировали булимию. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травмы не сообщает", - заявил собеседник.

Ранее, 4 февраля президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова заявила, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.

28 января американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что в 20-летнем возрасте чуть не совершил самоубийство.