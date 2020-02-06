21-летняя чемпионка мира из России совершила попытку самоубийства
Об этом сообщают российские СМИ.
О том, что Солдатова была госпитализирована в одну из московских больниц после попытки суицида, сообщил источник в оперативных службах.
"В больницу 5 февраля доставлена 21-летняя А. Солдатова с телесными повреждениями в связи с суицидальной попыткой. Также у девушки диагностировали булимию. На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травмы не сообщает", - заявил собеседник.
Ранее, 4 февраля президент Федерации художественной гимнастики России Ирина Винер-Усманова заявила, что Солдатова не выступит на этапе Гран-при в Москве из-за проблем со здоровьем.
28 января американский боксер Деонтей Уайлдер заявил, что в 20-летнем возрасте чуть не совершил самоубийство.
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