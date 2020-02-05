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Espreso.tvОбществоЗеленский посетит Италию и встретится с Папой Римским

Зеленский посетит Италию и встретится с Папой Римским

Президент Владимир Зеленский 7 февраля совершит визит в Итальянскую Республику, а 8 - в Ватикан

Об этом сообщает Офис президента.

"Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.

8 февраля состоится официальный визит Президента Украины в Ватикан.

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.

Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.

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