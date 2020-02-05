Зеленский посетит Италию и встретится с Папой Римским

5 февраля, 2020, 19:28

Об этом сообщает Офис президента.

"Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.

8 февраля состоится официальный визит Президента Украины в Ватикан.

"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.

Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.