Зеленский посетит Италию и встретится с Папой Римским
5 февраля, 2020, 19:28
Президент Владимир Зеленский 7 февраля совершит визит в Итальянскую Республику, а 8 - в Ватикан
Об этом сообщает Офис президента.
"Во время визита запланированы встречи главы государства с президентом Италии Серджо Маттареллой и премьер-министром Италии Джузеппе Конте", - говорится в сообщении.
8 февраля состоится официальный визит Президента Украины в Ватикан.
"Программой визита предусмотрена аудиенция главы государства с Его Святейшеством Папой Франциском", - проинформировали в пресс-службе.
Также состоится встреча Зеленского с государственным секретарем Святого Престола Пьетро Паролин с участием секретаря межгосударственных отношений Святого Престола Пола Ричарда Галлахера.
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