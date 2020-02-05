Зеленский поручил правительству начать продажу Укрспирта в течение двух месяцев

5 февраля, 2020, 11:51

Кабинет министров Украины в течение двух месяцев должен принять все необходимые подзаконные акты и начать подготовку "Укрспирт" к приватизации

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Глава государства также ожидает, что Кабинет Министров в течение двух месяцев примет все необходимые подзаконные акты и начнет подготовку" Укрспирт "к приватизации", - говорится в сообщении.

Кроме того, правоохранительные органы вместе с правительством и Офисом президента должны активизировать борьбу с нелегальным оборотом спирта.

"В вопросе реформирования спиртовой отрасли глава государства сделал акцент на важности введения электронной акцизной марки, имплементации закона" О государственном регулировании производства и оборота спирта ", а также на либерализации рынка", - говорится в сообщении.

Министр финансов Оксана Маркарова отметила, что уже запущен сервис проверки акцизных марок.