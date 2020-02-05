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Espreso.tvОбществоЗеленский получил э-подпись в ID-карте

Зеленский получил э-подпись в ID-карте

Президент Украины Владимир Зеленский первым получил квалифицированную электронную подпись на чип ID и получил современную ID-карту

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

"Теперь в моей ID-карте гражданина Украины есть электронная подпись. Процедура его внесения забрала всего три минуты. Рад, что стратегия "Государство в смартфоне" дает новые результаты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента сообщили, что глава государства посетил районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в г. Киеве и Киевской области, где руководство Министерства внутренних дел и ГМС презентовали ему возможности по оформлению и использованию ID-карты с квалифицированной электронной подписью .

 

 

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