Зеленский получил э-подпись в ID-карте

5 февраля, 2020, 18:16

Об этом президент сообщил на своей странице в Facebook.

"Теперь в моей ID-карте гражданина Украины есть электронная подпись. Процедура его внесения забрала всего три минуты. Рад, что стратегия "Государство в смартфоне" дает новые результаты", - говорится в сообщении.

В пресс-службе президента сообщили, что глава государства посетил районный отдел Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы Украины в г. Киеве и Киевской области, где руководство Министерства внутренних дел и ГМС презентовали ему возможности по оформлению и использованию ID-карты с квалифицированной электронной подписью .