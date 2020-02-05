Закрыли около 800 незаконных заправок, это неплохое начало, - Зеленский на совещании

5 февраля, 2020, 19:09

Об этом сообщает Офис президента.

Зеленский отметил первые результаты борьбы с нелегальными автозаправочными станциями.

"Закрыли около 800 незаконных заправок. Это неплохое начало", - отметил он.

Президент также поблагодарил участников рынка за то, что откликнулись на призыв снизить реальные цены на топливо на АЗС.

"Мне кажется, что люди это очень правильно восприняли и благодарны. Действительно, есть снижение цен. Средняя цена на бензин А-95 в Украине составляет 1,06 доллара (за 1 литр. - Ред.)", - сказал Зеленский.

Он также отметил важность решения проблемы нелегальных нефтеперерабатывающих заводов.

"Последние примеры, которые я видел, это нелегальные НПЗ в Ровно и Кривом Роге. Поэтому я хотел бы попросить правоохранителей, чтобы они обратили внимание на все незаконные НПЗ", - отметил президент.

Он предложил предоставить возможность владельцам нелегальных НПЗ узаконить свой бизнес.

"Чтобы было не так, как раньше, - в масках забежали и закрыли все. А предупредить людей, чтобы согласно законодательству все оформляли, чтобы все было по закону. И пусть тогда работают. Страна должна получать налоги с легального бизнеса", - подчеркнул Зеленский.

Он также подчеркнул, что полученные положительные результаты - это только начало совместной работы для борьбы с нелегальными НПЗ и АЗС.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук отметил, что правительство приобщило участников топливного рынка к борьбе с его теневым сегментом.

"Это действительно уменьшает давление на "белый" бизнес", - сказал глава правительства.

По мнению премьера, устранение заговоров и неконкурентных действий на рынке будет способствовать снижению стоимости горючего для населения.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что СБУ ведет работу по 10 нефтеперерабатывающих заводах, которые работают незаконно.

По его словам, большинство НПЗ формально работает по закону, поскольку они оформляют документацию на производство смесей, а не бензина или дизельного топлива, и таким образом уклоняются от уплаты акцизного сбора.

Заместитель руководителя Офиса президента Юлия Кузнецов также подчеркнула важность решения проблемы незаконных подключений к нефтепроводам.

"Решение проблемы незаконных "врезок" в нефтепроводы поможет предотвратить распространение нелегально произведенных нефтепродуктов", - акцентировала она.