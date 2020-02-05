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Espreso.tvОбществоЗа год чистая прибыль Ford упала в 78 раз

За год чистая прибыль Ford упала в 78 раз


фото: reuters
Чистая прибыль американского автопроизводителя Ford Motor Co. по итогам 2019 года составила всего $ 47 млн или $ 0,01 на акцию

Об этом сообщает Интерфакс-Украина , передает НВ .

Показатель чистой прибыли снизился в 78 раз по сравнению с 2018 годом, когда он составлял $ 3,68 млрд, или $ 0,92 на акцию.

Падение прибыли в компании объясняют высокими затратами на реструктуризацию операций в Европе, снижением продаж в Китае, а также затратами на корректировку пенсионных планов.

Годовой доход без учета разовых факторов составила $ 6,4 млрд, или $ 1,19 на акцию.

Выручка Ford в 2019 году уменьшилась на 3%, до $ 155, 9 млрд.

После объявления финансовых результатов акции Ford упали в цене на 9,6%. В целом за последние 12 месяцев стоимость акций Ford выросла на 4,9%.

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