Япония впервые примет участие в украинских военных учениях See Breeze

5 февраля, 2020, 18:45

Силы самообороны Японии впервые примут участие в военных учениях See Breeze 2020, которые в этом году пройдут в Украине

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с генеральным директором одного из департаментов командования Сухопутных войск Сил самообороны Японии Джиро Хиро.

В ходе встречи стороны договорились об участии японских Сил самообороны в нынешних военных учениях See Breeze 2020. В оборонном ведомстве отметили, что участие Японии в учениях станет важным фактором для военного сотрудничества между странами.

По итогам встречи стороны определили основные направления международного военного сотрудничества между Украиной и Японией и договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере.