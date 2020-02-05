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Espreso.tvОбществоЯпония впервые примет участие в украинских военных учениях See Breeze

Япония впервые примет участие в украинских военных учениях See Breeze


фото: mil.gov.ua
Силы самообороны Японии впервые примут участие в военных учениях See Breeze 2020, которые в этом году пройдут в Украине

Об этом сообщает пресс-центр Министерства обороны Украины.

Состоялась встреча министра обороны Украины Андрея Загороднюка с генеральным директором одного из департаментов командования Сухопутных войск Сил самообороны Японии Джиро Хиро.

В ходе встречи стороны договорились об участии японских Сил самообороны в нынешних военных учениях See Breeze 2020. В оборонном ведомстве отметили, что участие Японии в учениях станет важным фактором для военного сотрудничества между странами.

По итогам встречи стороны определили основные направления международного военного сотрудничества между Украиной и Японией и договорились о продолжении взаимовыгодного сотрудничества в этой сфере.

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