Якутский шаман, который ходил "выгонять Путина", пожаловался в ЕСПЧ

5 февраля, 2020, 14:41

Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении его прав во время незаконного задержания в декабре 2019 года

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора "Правозахисту Листивки" Алексея Прянишникова.

"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сказал Прянишников.

Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те же задержаны сторонники Габышева - Кирилл Мухтарулин и Алексей Брилев.