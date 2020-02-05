Якутский шаман, который ходил "выгонять Путина", пожаловался в ЕСПЧ
5 февраля, 2020, 14:41
Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении его прав во время незаконного задержания в декабре 2019 года
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора "Правозахисту Листивки" Алексея Прянишникова.
"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сказал Прянишников.
Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те же задержаны сторонники Габышева - Кирилл Мухтарулин и Алексей Брилев.
- Напомним, вооруженные российские силовики задержали якутского шамана Александра Габышева в Бурятии, перекрыв для этого трассу.
- После этого Габышева отвезли в Якутск , где упрекали его уголовное преступление, а в конце упекли в психиатрическую больницу .
- Шествие ради изгнания Путина продолжили сторонники задержанного шамана, однако их также задержали .
- Габышева через некоторое время отпустили из психбольницы "под честное слово" .
- Якутский шаман Александр Габышев, которого российские силовики задержали на пути в Москву, когда тот шел "выгонять" президента РФ Владимира Путина, пообещал продолжить свой путь к цели вместе с группой единомышленников.
- Российские силовики задержали шамана Александра Габышева, который решил восстановить свой поход на Москву, чтобы "выгнать" оттуда главу Кремля Владимира Путина.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-