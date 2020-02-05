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Espreso.tvОбществоЯкутский шаман, который ходил "выгонять Путина", пожаловался в ЕСПЧ

Якутский шаман, который ходил "выгонять Путина", пожаловался в ЕСПЧ

Якутский шаман Александр Габышев отправил жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о нарушении его прав во время незаконного задержания в декабре 2019 года

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на координатора "Правозахисту Листивки" Алексея Прянишникова.

"Габышев подал жалобу о нарушении его прав, когда 10 декабря он и двое его сторонников были незаконно задержаны", - сказал Прянишников.

Кроме того, с жалобой на незаконное задержание в ЕСПЧ обратились те же задержаны сторонники Габышева - Кирилл Мухтарулин и Алексей Брилев.

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