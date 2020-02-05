Вывозили "на расстрел", били током, угрожали схватить близких: уволенный из заключения "ЛНР" рассказал о плене
Об этом сообщает BBC .
"Вариант не подписывать их бумажки не осталось, когда начали угрожать родственникам. У меня в Луганске была девушка, у нее устроили обыски со спецназовцами. Искали оружие и боеприпасы, ничего не нашли. Мне сказали: подпишешь бумагу - завтра она будет в подвале сидеть . И ты знаешь, что там с ней будет ", - рассказывает он.
Допросы были жесткими - били, вывозили в лес, где угрожали расстрелять. Был "тапик" - советский полевой телефонный аппарат ТА-57, с которого получают провода и через них бьют током.
Его приговорили к 12 годам за "шпионаж". Хотя сначала инкриминировали "государственной измене", однако мужчина не признал себя "гражданином ЛНР".
Почти год родственники Анатолия не знали, где он и что с ним - "МГБ ЛНР" не позволяло никаких контактов наружу.
Четыре месяца он провел в одиночной камере "на подвале".
Затем его перевели в СИЗО, и уже оттуда через десять месяцев после задержания Анатолий смог из других заключенных передать родным, что он жив.
Надежда на то, что его обменяют, появилась после "нормандской встречи" в начале декабря прошлого года.
"Но администрация тюрьмы нам до последнего говорила: ребята, куда вы спешите? Никакого обмена не будет, это просто показуха", - вспоминает Анатолий.
И это продолжалось, даже когда их уже вывезли из колонии непосредственно на обмен.
"Не знаю, как передать эти эмоции, когда еще утром я был в камере, вокруг люди в масках, которые периодически нас били, а вечером меня встречает бабушка. Поворачиваю голову - а вот Влад Овчаренко, с которым мы" на подвале "были и которого ранее уволили ", - отметил мужчина.
По его словам, выжить там ему помогли мысли о родных и злость на тех, кто держал в тюрьме.
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-