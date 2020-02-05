Вывозили "на расстрел", били током, угрожали схватить близких: уволенный из заключения "ЛНР" рассказал о плене

Об этом сообщает BBC .

"В" республике "его обвинили в" шпионаже ", он прошел через допросы с электрическим" тапиком "на подвале" МГБ ", вывозили" расстреливать "в лес и угрожали родным. В конце декабря 2019 мужчины наконец обменяли и он готовится начать новую жизни ", - говорится в сообщении.

Его задержали в августе 2016 года в центре Луганска.

Мешок на голову, наручники и "на подвал" в "МГБ ЛНР" ( "министерства госбезопасности ЛНР»).

"Вариант не подписывать их бумажки не осталось, когда начали угрожать родственникам. У меня в Луганске была девушка, у нее устроили обыски со спецназовцами. Искали оружие и боеприпасы, ничего не нашли. Мне сказали: подпишешь бумагу - завтра она будет в подвале сидеть . И ты знаешь, что там с ней будет ", - рассказывает он.

Допросы были жесткими - били, вывозили в лес, где угрожали расстрелять. Был "тапик" - советский полевой телефонный аппарат ТА-57, с которого получают провода и через них бьют током.

Его приговорили к 12 годам за "шпионаж". Хотя сначала инкриминировали "государственной измене", однако мужчина не признал себя "гражданином ЛНР".

Почти год родственники Анатолия не знали, где он и что с ним - "МГБ ЛНР" не позволяло никаких контактов наружу.

Четыре месяца он провел в одиночной камере "на подвале".

Затем его перевели в СИЗО, и уже оттуда через десять месяцев после задержания Анатолий смог из других заключенных передать родным, что он жив.

Надежда на то, что его обменяют, появилась после "нормандской встречи" в начале декабря прошлого года.

"Но администрация тюрьмы нам до последнего говорила: ребята, куда вы спешите? Никакого обмена не будет, это просто показуха", - вспоминает Анатолий.

И это продолжалось, даже когда их уже вывезли из колонии непосредственно на обмен.

"Не знаю, как передать эти эмоции, когда еще утром я был в камере, вокруг люди в масках, которые периодически нас били, а вечером меня встречает бабушка. Поворачиваю голову - а вот Влад Овчаренко, с которым мы" на подвале "были и которого ранее уволили ", - отметил мужчина.

По его словам, выжить там ему помогли мысли о родных и злость на тех, кто держал в тюрьме.