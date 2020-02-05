Впервые в истории США: сенатор-республиканец поддержит импичмент однопартийца Трампа

5 февраля, 2020, 22:46

Сенатор Республиканской партии от штата Юта Митт Ромни заявил, что проголосует за одну из статей импичмента президента Соединенных Штатов Дональда Трампа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.

По его словам, это статья о злоупотреблении властью.

"Сложный вопрос, на который конституция обязывает сенаторов дать ответ, заключается в том, совершил ли президент настолько крайнее и вопиющее действие, чтобы оно соответствовало определению особо тяжкого преступления или проступка. И ответ - да", - заявил сенатор.

В то же время Ромни заявил, что не поддержит вторую статью импичмента Дональда Трампа - препятствование работе Конгресса США.

"Своим голосом я скажу детям и внукам, что я выполнил свой долг. То, что сделал президент, было неправильно. Вопиюще неправильно", - заявил сенатор.

Отметим, что это впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента со своей же партии.