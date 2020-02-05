Впервые в истории США: сенатор-республиканец поддержит импичмент однопартийца Трампа
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC News.
По его словам, это статья о злоупотреблении властью.
"Сложный вопрос, на который конституция обязывает сенаторов дать ответ, заключается в том, совершил ли президент настолько крайнее и вопиющее действие, чтобы оно соответствовало определению особо тяжкого преступления или проступка. И ответ - да", - заявил сенатор.
В то же время Ромни заявил, что не поддержит вторую статью импичмента Дональда Трампа - препятствование работе Конгресса США.
"Своим голосом я скажу детям и внукам, что я выполнил свой долг. То, что сделал президент, было неправильно. Вопиюще неправильно", - заявил сенатор.
Отметим, что это впервые в американской политической истории сенатор поддержит обвинения против президента со своей же партии.
- В среду, 5 февраля, Сенат США проведет окончательное голосование по делу об импичменте президенту страны Дональду Трампу.
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