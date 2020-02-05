Во фракцию "Слуга народа" вошел новый нардеп вместо Венедиктовой

5 февраля, 2020, 13:03

5 февраля народный депутат Александр Санченко вошел в состав депутатской фракции политической партии "Слуга народа"

Об этом во время открытия утреннего заседания Верховной Рады сообщил голова ВР Дмитрий Разумков, передает Еспресо.TV .

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с частью 3 статьи 60 регламента Верховной Рады Украины, сообщаю о вхождении народного депутата Санченко Александра Владимировича в состав депутатской фракции политической партии" Слуга народа "Верховной Рады девятого созыва", - сказал Дмитрий Разумков.

Справка: Санченко Александр Владимирович родился в 1988 году в Сумах.

2014 стал инициатором и координатором Молодежного мобилизационной Кампании "Твой Голос", которая работает на увеличение активности голосования молодежи на выборах.

В марте 2015 вместе с Александром Корниенко основал общественную организацию «Биржа молодежных проектов» и стал ее президентом.

С 2016 - эксперт реанимационное пакета реформ в группе по молодежной политике. Бывший заместитель начальника отдела молодежных программ и коммуникаций Киевского молодежного центра. В том же 2016 году получил диплом лауреата премии Киевского городского головы за особые достижения молодежи в развитии столицы в номинации "Вклад в развитие молодежного движения».

2017 вошел в Общественный Совет Держмолодьжитла и стал его председателем. В том же году, основал социальное предприятие для украинских ЗВО "StudentON".

С 17 января 2020 - народный депутат 9 созыва, 137 номер в списке партии "Слуга народа".

Был помощником депутата Верховной Рады 8 созыва Алексея Скрипника от "взаимопомощи" на общественных началах.