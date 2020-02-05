Власти построили абсолютно коррумпированное государство, управляемое из ОП, - Княжицкий о заявлении Бабак

5 февраля, 2020, 07:57

Президент Украины по Конституции не может управлять всеми правоохранительными органами. И если министр заявляет обратное, это является основанием для импичмента, поскольку власть строит диктаторский режим

Об этом в эфире "Прямой" рассказал народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

"Согласно Конституции, президент руководит ... Назначает руководителя (но все равно осуществляется парламентский контроль) только СБУ. Все другие правоохранительные органы президент курировать не может. Когда министр заявляет, что президент руководит правоохранительными органами, министр свидетельствует, что президент превышает свои полномочия , что должно быть расследование, импичмент, потому что президент не может вмешиваться в деятельность других правоохранительных органов. Но на самом деле это свидетельствует о том, что за это время, пока у власти Зеленский, мы начали строить диктатуру советско-российского образца, когда один президент руководит всеми правоохранительными органами ", - пояснил Княжицкий.

Народный депутат отметил, что слова Бабак свидетельствуют о коррумпированности Офиса президента.

"Когда Елена Бабак говорит, что в Офисе президента различные группы борются за что-то, то она подразумевает, что коррупция дошла так высоко, что вернулась в Офис президента, и за это время мы построили абсолютно коррумпированную диктаторскую страну, которая ради сохранения коррупции, ради обогащения, при поддержке всех правоохранительных органов, управляется из Офиса президента. Это то, что дословно сказала украинский министр в украинском парламенте ", - подчеркнул Княжицкий.