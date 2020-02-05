Владельцы Viber откроют в Киеве центр разработки и исследований
5 февраля, 2020, 13:43
Японская компания Rakuten, которая является владелицей мессенджера Viber, откроет R & D-центр в столице
Об этом сообщила пресс служба Министерства цифровой трансформации.
Заместители министра Александр Борняков и Валерия Ионан провели переговоры с исполнительным вице-президентом компании Rakuten Ясуфуми Хираи и операционным директором компании Viber жертву Ейалом. Договорились также развивать офис в Одессе, который уже существует.
"Сегодняшнее событие стало продолжением переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским с основателем компании Rakuten Хироши Микитани, которые состоялись в июне прошлого года", - говорится в сообщении.
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