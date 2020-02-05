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Espreso.tvОбществоВ японском порту коронавирус обнаружили в 10 пассажиров круизного лайнера

В японском порту коронавирус обнаружили в 10 пассажиров круизного лайнера


фото: Reuters
5 февраля после тестирования 300 пассажиров лайнера "Diamond Princess" вирус обнаружили в 10 человек, на очереди - проверка остальных с 3700 пассажиров

Об этом сообщает " ВВС ".

"По меньшей мере 10 человек на борту круизного судна, пришвартованного в японском порту Йокогама, дали положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.

Проверки начались после того, как в 80-летний мужчины из Гонконга, который был на судне в прошлом месяце, обнаружили вирус.

Мужчина из Гонконга считается источником вируса на борту круизного судна в Йокогаме, Япония, 20 января, и высадился в Гонконге 25 января. Лишь впоследствии было обнаружено, что он является носителем вируса.

Чиновники на круизном судне начали проверку гостей в понедельник вечером, а судно было помещено под карантин во вторник.

Все 10 случаев касаются лиц старше 50 лет, заявил японский вещатель NHK.

Пассажиры и экипаж на корабле теперь будут находиться под карантином в течение 14 дней. Считается, что период инкубации вируса составляет около двух недель.

  • Напомним, 4 февраля в порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин из-за коронавирус "2019-nCoV".

 

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