В японском порту коронавирус обнаружили в 10 пассажиров круизного лайнера
Об этом сообщает " ВВС ".
"По меньшей мере 10 человек на борту круизного судна, пришвартованного в японском порту Йокогама, дали положительный результат на коронавирус", - говорится в сообщении.
Проверки начались после того, как в 80-летний мужчины из Гонконга, который был на судне в прошлом месяце, обнаружили вирус.
Мужчина из Гонконга считается источником вируса на борту круизного судна в Йокогаме, Япония, 20 января, и высадился в Гонконге 25 января. Лишь впоследствии было обнаружено, что он является носителем вируса.
Чиновники на круизном судне начали проверку гостей в понедельник вечером, а судно было помещено под карантин во вторник.
Все 10 случаев касаются лиц старше 50 лет, заявил японский вещатель NHK.
Пассажиры и экипаж на корабле теперь будут находиться под карантином в течение 14 дней. Считается, что период инкубации вируса составляет около двух недель.
- Напомним, 4 февраля в порту Йокогамы круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3500 человек, поместили на карантин из-за коронавирус "2019-nCoV".
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