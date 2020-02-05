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Espreso.tvОбществоВ Украине отныне можно восстановить водительское удостоверение онлайн

В Украине отныне можно восстановить водительское удостоверение онлайн


фото: sud.ua
В Украине запустили онлайн-сервис восстановления утраченных водительских прав через электронный кабинет на сайте МВД

Об этом сообщила пресс-служба МВД.

"Запустили еще одну новацию э-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинет водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id ", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

Отмечается, что украинцам после этого необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронной заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.

"Вскоре мы планируем расширять функционал, так же работать со свидетельствами о регистрации ТС и еще больше предоставлять электронных административных услуг", - добавил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.

Водитель получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрам и базам.

Алгоритм получения услуги:

  • после авторизации в ЕКВ лицо подает заявление в электронной форме;

  • к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083 / о;

  • заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.

С помощью онлайн-сервиса водитель может заказать:

  • обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;

  • получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;

  • замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).

 

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