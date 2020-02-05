В Украине отныне можно восстановить водительское удостоверение онлайн
Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Запустили еще одну новацию э-сервиса от МВД: онлайн заказ замены водительского удостоверения через электронный кабинет водителя. Вход в электронный кабинет водителя - с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), которую очень удобно получить на чип своей ID-карты, а также через Bank-id и Mobile-id ", - сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.
Отмечается, что украинцам после этого необходимо только прийти на 2 минуты в территориальный сервисный центр МВД, указанный в его электронной заявлении, и забрать уже готовое удостоверение водителя.
"Вскоре мы планируем расширять функционал, так же работать со свидетельствами о регистрации ТС и еще больше предоставлять электронных административных услуг", - добавил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров.
Водитель получает уведомление в случае успешной проверки поданного заявления и документов по всем предусмотренным государственными реестрам и базам.
Алгоритм получения услуги:
-
после авторизации в ЕКВ лицо подает заявление в электронной форме;
-
к заявлению гражданин добавляет электронные копии документов, подтверждающих смену персональных данных (при необходимости), справки из полиции (при необходимости) и действующей медицинской справки формы 083 / о;
-
заявление подписывается квалифицированной электронной подписью (КЭП) лица.
С помощью онлайн-сервиса водитель может заказать:
-
обмен водительского удостоверения в случае замены персональных данных;
-
получение водительского удостоверения взамен утраченного, похищенного или испорченного;
-
замену водительского удостоверения, выданного лицу впервые, по истечении срока его действия (при условии совершения лицом в течение двух лет со дня выдачи удостоверения водителя не более 2 административных нарушений ПДД).
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-