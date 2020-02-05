В Симферополе введут ограничения на поставку воды

5 февраля, 2020, 15:53

В оккупированном Симферополе введут ограничения на поставку воды из-за обмеления водоемов

Об этом сообщила назначенная оккупационными властями "мэр" города Елена Проценко, передает ТСН.

"Сейчас необходимо максимально рационально использовать имеющиеся водные ресурсы, поэтому принято решение об отключении горячего водоснабжения, кроме субботы и воскресенья, и переход на график подачи холодной воды утром и вечером, начиная со следующего понедельника, 10 февраля", - написала она.

Сейчас запасов воды недостаточно для круглосуточного и бесперебойного обеспечения города. Ограничения касаются жилых домов и не будут касаться социально важных объектов.

В общем основные водохранилища Крыма заполнены на 37%, этих запасов должно хватить до июня.