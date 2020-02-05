В составе украинской делегации для участия в Совете ассоциации Украина-ЕС не нашлось места парламентариям, - Порошенко

5 февраля, 2020, 16:59

Во время заседания Комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС Порошенко предложил для обсуждения ряд важных вопросов

Об этом пятый президент Украины Петр Порошенко написал на своей странице в Facebook:

"Во время заседания Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС предложил для обсуждения ряд важных вопросов, в частности:

1. В составе украинской делегации для участия в Совете ассоциации Украина-ЕС не нашлось места парламентариям. В течение последних 5 лет в составе делегации всегда было обеспечено парламентское присутствие, потому что это в интересах Украины. Отсутствие в составе делегации членов профильного комитета не способствует усилению позиций Украины. Моя настоятельная рекомендация: в следующий раз это необходимо предусмотреть. На внешнем фронте мы будем выступать единственной украинской командой.

2. По результатам заседания Совета ассоциации упоминается о необходимости принятия отдельных приложений. Обратился к вице-премьеру с вопросом, о каких именно приложениях говорится и о чем шла речь в дискуссии со стороной Европейского Союза.

3. Предложил принять документ по итогам заседания Комитета по вопросам интеграции Украины с ЕС, чтобы члены Комитета имели возможность ознакомиться с правительственным планом мероприятий по результатам заседания Совета ассоциации, а также могли внести предложения, чтобы усилить качество этого документа.

Сейчас планируется проведение Конференции о будущем Европы. Настоятельно советую, чтобы Украина приняла участие в ней. Критически важно для Украины, чтобы было предусмотрено финансирование Украины, Молдовы, Грузии - стран Восточного партнерства, чтобы обеспечить постепенную интеграцию вплоть до полного членства в Европейском Союзе. Это моя принципиальная позиция как пятого президента и нашей политсилы Европейская Солидарность. Думаю, она будет совпадать с позицией руководства государства "