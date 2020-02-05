В Полтаве все школы закрыли на карантин

5 февраля, 2020, 11:14

Карантин в школах города пройдет с 5 по 10 февраля

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.

"В связи с превышением уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Полтавы коммунальной формы собственности, в целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 05.02. 2020 по 10.02.2020 (включительно) ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в общеобразовательных учебных заведениях Днепра в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ вводится карантин .