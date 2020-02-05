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Espreso.tvОбществоВ Полтаве все школы закрыли на карантин

В Полтаве все школы закрыли на карантин

Карантин в школах города пройдет с 5 по 10 февраля

Об этом сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.

"В связи с превышением уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Полтавы коммунальной формы собственности, в целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 05.02. 2020 по 10.02.2020 (включительно) ", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в общеобразовательных учебных заведениях Днепра в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ вводится карантин .

  • Напомним, в течение 5-й недели 2020 году в Киеве зарегистрировали 9176 больных гриппом и ОРВИ
  • Ранее на каратнин закрыли все школы Черновцов
  • С третьего февраля во всех школах Хмельницкого остановили учебный процесс
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