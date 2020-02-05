В Полтаве все школы закрыли на карантин
5 февраля, 2020, 11:14
Карантин в школах города пройдет с 5 по 10 февраля
Об этом сообщает пресс-служба Полтавского городского совета.
"В связи с превышением уровня заболеваемости учащихся учреждений общего среднего образования города Полтавы коммунальной формы собственности, в целях сохранения здоровья детей, соблюдения требований санитарного законодательства Украины относительно организации образовательного процесса будут приостановлены занятия в учреждениях общего среднего и внешкольного образования с 05.02. 2020 по 10.02.2020 (включительно) ", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в общеобразовательных учебных заведениях Днепра в связи с ростом уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ вводится карантин .
- Напомним, в течение 5-й недели 2020 году в Киеве зарегистрировали 9176 больных гриппом и ОРВИ
- Ранее на каратнин закрыли все школы Черновцов
- С третьего февраля во всех школах Хмельницкого остановили учебный процесс
Читайте также
-
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-
-
30 января, 2020 Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно
Читайте также
-
2 февраля, 2020 Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
-
1 февраля, 2020 Лунин, Златан и еще 8 самых громких трансферов зимы
-