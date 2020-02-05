В Польше назвали дату выборов президента
Об этом сообщает Rzeczpospolita .
Если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, второй тур состоится через две недели, 24 мая 2020 года.
В течение следующих трех дней решение Сейма о назначении президентских выборов должно быть опубликовано в официальной газете. Это даст старт избирательной кампании.
Новоизбранный президент даст клятву перед парламентом 6 августа. С этого времени начнется его 5-летний срок.
Действующий президент Дуда уже заявил о желании переизбраться на второй срок.
Свое участие в президентских выборах анонсировал евродепутат Роберт Бедронь (открыт геем), заместитель спикера Сейма Малгожата Кидава-Блоньски.
Согласно опросам действующий президент Польши Дуда с огромным преимуществом опережает главную кандидатку от оппозиции Малгожата Кидава-Блонскую.
47,7% опрошенных, заявивших о готовности голосовать в президентских выборах поддержат Анджея Дуду. Вицеспикер Сейма Малгожата Кидава-Блонская может рассчитывать на результат на уровне 22,7%.
Другие кандидаты в президенты имеют гораздо меньшую поддержку, чем Дуда и Кидава-Блонская.
Глава Крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш может рассчитывать на 9%, а Роберт Бедронь с "левых" на 8,8%.
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