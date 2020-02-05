В Луцке ночью разбили МАФы на Центральном рынке, несмотря на протесты предпринимателей

5 февраля, 2020, 07:36

В ночь на 5 февраля в Луцке власть провела силовой демонтаж конструкций на Центральном рынке с помощью спецтехники

Об этом сообщает Волинь24 .

По данным издания, техника прибыла на рынок в 22:30. На месте событий собрались предприниматели, протестовавших против демонтажа и пытались помешать технике. При этом снос конструкций происходило вместе с товаром, который находился внутри.

Издание также сообщает, что на рынке присутствовали лица в балаклавах. На место событий также прибыл глава областной полиции Петр Шпига, который сообщил, что людей в балаклавах задержаны и они оказались работниками муниципальной стражи Луцкого горсовета.

Также на рынок приехал голова Волынской ОГА Юрий Погуляйко, который заявил, что был не в курсе событий и выяснять, что произошло.

"Я только приехал из Киева, со встречи с президентом, минут 20 назад. С дежурной части мне доложили, и я приехал сюда. Сейчас я разберусь", - сказал Погуляйко.

"Волынские новости" отмечают, что 30 января в городском совете предупредили о принудительном демонтаже конструкций, который должен был начаться 3 февраля, если владельцы не уберут их к тому времени. По данным издания, договоры с предпринимателями расторгнуты, а конструкции считаются установленными незаконно.